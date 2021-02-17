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Dünya ABD’de 3 milyondan fazla çocuk koronavirüse yakalandı
Dünya

ABD’de 3 milyondan fazla çocuk koronavirüse yakalandı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısının ilk sırada yer aldığı ABD'de 3 milyondan fazla çocuğun Covid-19’a yakalandığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 01:00:00 -
ABD’de 3 milyondan fazla çocuk koronavirüse yakalandı

Amerikan Pediatri Akademisi, (AAP) ABD’de Covid-19 salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD’de salgın çocuklar arasında yayılmaya devam ediyor. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun koronaviüse yakalandığı aktarıldı.

Son iki haftada çocuk vakalarda yüzde 8 artış

APP, sadece geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testlerinde 99 bin çocuğun testinin pozitif çıktığı ifade etti. Son iki haftada çocuk vakalarda yüzde 8 artış olduğunu belirten APP, çocuk vakaların ABD’deki toplam vakaların yüzde 13’ünü oluşturduğunu açıkladı.

Çocukların, ciddi koronavirüs semptomları göstermeleri ve virüs nedeni ile hayatlarını kaybetme ihtimallerinin yetişkinlere oranla çok daha düşük olduğu düşünülüyor.

New York şehri ve 24 eyaletten alınan verilere göre, çocuklar Covid-19 nedeni ile tüm hastaneye yatışların yüzde 1,2 ile yüzde 2,9'unu oluşturduğu belirlendi. Verilerde, çocuklar arasındaki koronavirüs vakalarının yalnızca yüzde 0,1’i ile yüzde 2,3'ünün hastaneye yatış gerektirdiği tespit edild

Çocuk ölümlerinin oranı yüzde 0,05’i geçmedi

Koronavirüse bağlı can kayıpları ile ilgili veri sağlayan 43 eyaletten 10’u çocuk vakalar arasında can kaybı bildirmedi. Koronavirüse bağlı can kaybı bildiren eyaletler arasında ise çocuk ölümlerinin oranı yüzde 0,05’i geçmedi.

Ülke genelinde yapılan koronavirüs testlerinin yüzde 6 ile yüzde 18,3'ünü çocuklar oluşuyor.

Çocuklara yapılan testlerin ise, yüzde 5,2’si ile yüzde 29,6'sı pozitif çıkıyor. ABD’de toplam vaka sayısı 28 milyon 346 bin 621’e, toplam can kaybı ise 498 bin 848’e ulaştı.

 

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