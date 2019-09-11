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ABD’de 11 Eylül saldırısında ölenler törenle anıldı

ABD’de 11 Eylül 2001’de gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitirenler için düzenlenen törende konuşan Başkan Donald Trump, “Dünya üzerindeki hiçbir düşman, Amerikan silahlı kuvvetlerinin büyüyen yeteneği, gücü ve kudretiyle boy ölçüşemez” dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:52
ABD’de 11 Eylül saldırısında ölenler törenle anıldı

ABD’de 11 Eylül 2001’de gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitirenler için düzenlenen törende konuşan Başkan Donald Trump, “Dünya üzerindeki hiçbir düşman, Amerikan silahlı kuvvetlerinin büyüyen yeteneği, gücü ve kudretiyle boy ölçüşemez” dedi.



Başkent Washington’da 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü dolayısı ile Vatanseverlik Günü törenleri gerçekleştirildi. Düzenlenen törene ABD Başkan Trump ve eşi Melanie Trump, Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve devlet erkânından çok sayıda isim yer aldı.



Trump başkentteki törenin ardından Pentagon olarak bilinen Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı. Pantegon’da düzenlenen tören 11 Eylül saldırısının kayıpları anısına, saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından konuşma yapan Trump, “11 Eylül 2001’deki terörist saldırılar sonucu yok olan masum kurbanları onurlandırma zamanı” şeklinde konuştu. Konuşmasında Taliban’a gözdağı veren Trump, “Her ne sebeple olursa olsun eğer ülkemize geri gelirlerse, onların olduğu yere gider ve ABD’nin daha önce hiç kullanmadığı kadar güç kullanırız. Nükleer güçten bahsetmiyorum. Dünya üzerindeki hiçbir düşman, Amerikan silahlı kuvvetlerinin büyüyen yeteneği, gücü ve kudretiyle boy ölçüşemez” ifadelerini kullandı.



“Silahlı kuvvetlerimize her zaman minnettar olacağız”


Saldırı sonucunda hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirten Trump, “11 Eylül 2001’de ölen yaklaşık 3 bin kişiyi özlemle anıyoruz. Minnetle, cesurca ilk müdahaleyi yapanları onurlandırıyoruz, ordumuzun üyelerine minnetle anıyor ve o kader gününde başkalarını kurtarmak için olağanüstü cesaret göstererek hayatlarını kaybedenleri asla unutmayacağız. O cesur insanlara, Amerikalılara, ülkemizi savunmak için Amerikan topraklarına yapılan en büyük terör saldırısı sonrasında savaşan silahlı kuvvetlerimizin kahraman kadın ve erkeklerine her zaman minnettar olacağız” dedi.



“Birliğimizin güçlendirilmiş gücü asla kırılmayacağını hatırlayalım”


Teröristlerin ABD’ye yaptıklarının hala hafızalardan silinmediğini belirten Trump, “Hala fiziksel ve duygusal yaralar yaşayanlar ve sevdiklerini kaybeden aileler için dualarımız devam edecek. Ülkemize hizmet eden hayatlarını tehlikeye atan Silahlı Kuvvetlerimizin üyeleri ve başkalarının güvenliğini sağlamak için yorulmadan çalışan ilk müdahaleciler için de dua ediyoruz. Bugün, birliğimizin güçlendirilmiş gücü asla kırılmayacağını ve vatan severlerimizin ölçülemez fedakârlıklarının asla unutulmayacağını hatırlayalım” dedi.



11 Eylül saldırılarının merkezi olan Dünya Ticaret Merkezi, Arlington, Virgini ve Pennsylvania eyaletinin Shanksville kentinde de anma törenleri düzenlendi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:52
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