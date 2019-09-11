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ABD’de 11 Eylül saldırılarında ölenler anıldı

ABD’de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açan dünyanın en büyük terör eylemlerinden 11 Eylül saldırılarının 18.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:56
ABD’de 11 Eylül saldırılarında ölenler anıldı

ABD’de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açan dünyanın en büyük terör eylemlerinden 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümünde anma törenleri düzenlendi.


ABD’de düzenlenen en büyük terör olayı olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırılarının 18. yılı nedeniyle ülkenin birçok yerinde törenler düzenlendi. Terör örgütü El Kaide’nin 11 Eylül 2001’de koordineli olarak New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) düzenlediği terör saldırılarında hayatını kaybedenler, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ın da katıldığı törenlerle anıldı. Tören saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Törenlerin yapıldığı saatlerde "9-11 Anma" alanının etrafındaki birçok sokak trafiğe kapatılarak, yoğun güvenlik önlemleri alındı.


ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, sosyal medya hesaplarında “Asla unutmayacağız” paylaşımı yaptı.


11 Eylül 2001’de ABD’de iç sefer gerçekleştiren dört yolcu uçağı, El-Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırıldı. İki uçak New York’ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi’nin sırasıyla kuzey ve güney kulelerine çarptı. İki saat içinde 110 katlı her iki bina da çökerken, Dünya Ticaret Merkezi’nin çevresindeki bazı yapılar yıkıldı ve bazıları hasar gördü. Kaçırılan üçüncü uçak, Virginia eyaletine bağlı Arlington County’de yer alan Savunma Bakanlığı karargâhı Pentagon’a çarptı. Saldırı sonucunda binanın batı cephesinin bir kısmı yıkıldı. Kaçırılan dördüncü uçak ise Washington’ı hedef aldı. Ancak yolcuların uçağı kaçıranlara yaptığı müdahale sonrasında uçak, Pensilvanya eyaletindeki Shanksville yakınlarına düştü. Uçaklardaki 19 hava korsanı ve 227 kişi de dahil olmak üzere saldırılar sonucunda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. FBI tarafından yürütülen araştırma neticesinde saldırıları gerçekleştiren kişilerin Usame bin Ladin liderliğindeki El-Kaide ile bağlantılı olduğu belirlendi. Saldırıdan birkaç gün sonra yaptığı açıklamayla saldırıların sorumluluğunu reddeden bin Ladin, 2004 yılında yayınladığı videoyla saldırıların sorumluluğunu kabul etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:56
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