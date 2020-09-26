ABD, Yunanistan’a desteğe geliyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Steven Bigan, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın Atina’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Resmi açıklamadaki en dikkat çeken nokta ise “Görüşmelerde ABD’nin Doğu Akdeniz’de güvenlik, barış ve refaha olan ortak adanmışlığının tazeleneceği ve son yılların en iyi şekilde seyreden ABD-Yunanistan ilişkilerinin kutlanacağı” cümlesi oldu. Yunan yetkililerle anlaşmalar imzalayacak olan Pompeo’nun son durağı ise Girit Adası’ndaki Suda Hava Üssü. Suda Üssü, Fransız ve BAE uçaklarının Yunanistan’a destek için indikleri yer.