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Dünya ABD, Yunanistan’a desteğe geliyor
Dünya

ABD, Yunanistan’a desteğe geliyor

Doğu Akdeniz’deki gerilimin masaya taşınmasıyla Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler beklenirken, ABD’den sürpriz bir adım geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:58:00 -
ABD, Yunanistan’a desteğe geliyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Steven Bigan, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın Atina’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Resmi açıklamadaki en dikkat çeken nokta ise “Görüşmelerde ABD’nin Doğu Akdeniz’de güvenlik, barış ve refaha olan ortak adanmışlığının tazeleneceği ve son yılların en iyi şekilde seyreden ABD-Yunanistan ilişkilerinin kutlanacağı” cümlesi oldu. Yunan yetkililerle anlaşmalar imzalayacak olan Pompeo’nun son durağı ise Girit Adası’ndaki Suda Hava Üssü. Suda Üssü, Fransız ve BAE uçaklarının Yunanistan’a destek için indikleri yer.

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