  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Yüksek Mahkemesi çevresinde yoğun güvenlik önlemi
Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi çevresinde yoğun güvenlik önlemi

ABD'de Yüksek Mahkeme tarafından doğruluğu teyit edilen kürtaj hakkındaki karar taslağının ortaya çıkmasıyla yapılan gösteriler nedeniyle ABD Yüksek Mahkemesi çevresinde yoğun güvenlik tedbiri alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 21:37:00 -
ABD Yüksek Mahkemesi çevresinde yoğun güvenlik önlemi

İlk olarak Politico haber sitesi tarafından medyaya sızdırılan, sonrasında da Yüksek Mahkeme tarafından doğruluğu teyit edilen kürtaj hakkındaki karar taslağının ortaya çıkması ABD'de yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

ABD Yüksek Mahkemesi önünde gösterilerin sürdüğü bildirildi.

Yüksek Mahkeme çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın, dolar ve gümüş gündemdeyken Ramazan Kurtoğlu o yatırım için uyardı: Sakın almayın
Ekonomi

Altın, dolar ve gümüş gündemdeyken Ramazan Kurtoğlu o yatırım için uyardı: Sakın almayın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, emlak piyasasında bir balon oluştuğunu ve alım için doğru bir zaman olmadığını s..
Ya onların döneminde yaşasaydı… Ahmet Taşgetiren, halifeler de ‘dini literatürle konuşmayın’ der miydi?
Siyaset

Ya onların döneminde yaşasaydı… Ahmet Taşgetiren, halifeler de ‘dini literatürle konuşmayın’ der miydi?

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini tabirleri kullanmasından duyduğu rahatsızlı..
İslam Memiş altın için acil olarak uyardı: Bomba patlamaya hazırlanıyor! Sakın bunu yapmayın
Ekonomi

İslam Memiş altın için acil olarak uyardı: Bomba patlamaya hazırlanıyor! Sakın bunu yapmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu ve vatandaşların ellerindekini satmaması gere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay