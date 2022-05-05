ABD Yüksek Mahkemesi çevresinde yoğun güvenlik önlemi
ABD'de Yüksek Mahkeme tarafından doğruluğu teyit edilen kürtaj hakkındaki karar taslağının ortaya çıkmasıyla yapılan gösteriler nedeniyle ABD Yüksek Mahkemesi çevresinde yoğun güvenlik tedbiri alındı.
İlk olarak Politico haber sitesi tarafından medyaya sızdırılan, sonrasında da Yüksek Mahkeme tarafından doğruluğu teyit edilen kürtaj hakkındaki karar taslağının ortaya çıkması ABD'de yeni tartışmaların fitilini ateşledi.
ABD Yüksek Mahkemesi önünde gösterilerin sürdüğü bildirildi.
Yüksek Mahkeme çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.