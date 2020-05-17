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ABD yönetiminden Uluslararası Ceza Mahkemesine "İsrail" tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 01:03:17 -
ABD yönetiminden Uluslararası Ceza Mahkemesine "İsrail" tepkisi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması yönünde adım atan Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) kınayarak, bu girişimin "yasa dışı" olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamayla, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın nisan sonundaki girişimini kınadı.

Pompeo, Bensouda'nın, Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da mahkemenin yargı yetkisini kullanabileceği ve Filistin'in bu topraklar üzerindeki mahkemeye taraf "devlet" olduğunu belirten başvurusunun kabul edilemez olduğunu savundu.

Filistin'in kendileri nezdinde bağımsız bir devlet olmadığını ifade eden Pompeo, "UCM'nin bu adımı yasa dışıdır ve bu adımla UCM siyasi bir kurum olduğunu bir kez daha ispatlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Filistin'in davada "taraf" olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan Başsavcı Bensouda, 30 Nisan'da mahkemeye sunduğu talepte, Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da mahkemenin yargı yetkisini kullanabilmesini istemişti.

Mağdur ve diğer ülkelerden gelen görüşleri inceledikten sonra mahkemenin yargı yetkisine sahip olduğuna ilişkin kanaate vardığını belirten Bensouda, ilk derece mahkemesinden Filistin toprakları üzerindeki yargı yetkisinin teyid edilmesi talebinde bulunmuştu.


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