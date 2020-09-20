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Ekonomi ABD yönetimi TikTok yasağını bir hafta erteleyecek
Ekonomi

ABD yönetimi TikTok yasağını bir hafta erteleyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-20 09:24:23 -
ABD yönetimi TikTok yasağını bir hafta erteleyecek

WASHINGTON (AA) - ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağın bir hafta erteleneceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, Ticaret Bakanlığından TikTok yasağına ilişkin açıklamada geldi.

Yaşanan olumlu gelişmeler ışığında ve Trump'ın yönlendirmesiyle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 20 Eylül 'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok uygulamasına ilişkin yasağı, 27 Eylül'e erteleyeceği bildirildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uygulamaların mobil uygulama mağazaları aracılığıyla para transferi ve ödeme hizmet sağlamasına izin verilmeyeceği bildirilmişti. Açıklamada, 12 Kasım'a kadar ulusal güvenliğe yönelik endişelerin giderilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yasakları kaldırılabileceği belirtilmişti.

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