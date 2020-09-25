ABD yine karıştı asker sokağa indi

Louisville şehir merkezindeki protestolarda göstericiler “Adalet yoksa barış da yok” sloganları atarak yürüyüş yaptı.



Polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmada polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve sopalarla sert şekilde müdahale etti. Onlarca gösterici gözaltına alındı. Olaylarda iki polisin de vurulduğu açıklandı.



Polise tepkiler artınca Ulusal Muhafız Birlikleri sokaklara indi. Floyd protestolarında olduğu gibi Louisville’de yine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.