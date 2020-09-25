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Dünya ABD yine karıştı asker sokağa indi
Dünya

ABD yine karıştı asker sokağa indi

Amerika’da 13 Mart’ta evine düzenledikleri uyuşturucu baskınında yatak odasındaki kadın acil tıp teknisyeni siyahi Breonna Taylor’ı (26) 10 kurşunla öldüren üç polisin beraat etmesi sonrası ülke yine karıştı. Başta Taylor’un öldürüldüğü Louisville kentinde olmak üzere bir çok şehirde protesto eylemleri yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:22:00 -
ABD yine karıştı asker sokağa indi

Louisville şehir merkezindeki protestolarda göstericiler “Adalet yoksa barış da yok” sloganları atarak yürüyüş yaptı.

Polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmada polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve sopalarla sert şekilde müdahale etti. Onlarca gösterici gözaltına alındı. Olaylarda iki polisin de vurulduğu açıklandı.

Polise tepkiler artınca Ulusal Muhafız Birlikleri sokaklara indi. Floyd protestolarında olduğu gibi Louisville’de yine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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