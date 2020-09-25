ABD yine karıştı asker sokağa indi
Amerika’da 13 Mart’ta evine düzenledikleri uyuşturucu baskınında yatak odasındaki kadın acil tıp teknisyeni siyahi Breonna Taylor’ı (26) 10 kurşunla öldüren üç polisin beraat etmesi sonrası ülke yine karıştı. Başta Taylor’un öldürüldüğü Louisville kentinde olmak üzere bir çok şehirde protesto eylemleri yapıldı.
Louisville şehir merkezindeki protestolarda göstericiler “Adalet yoksa barış da yok” sloganları atarak yürüyüş yaptı.
Polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmada polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve sopalarla sert şekilde müdahale etti. Onlarca gösterici gözaltına alındı. Olaylarda iki polisin de vurulduğu açıklandı.
Polise tepkiler artınca Ulusal Muhafız Birlikleri sokaklara indi. Floyd protestolarında olduğu gibi Louisville’de yine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.