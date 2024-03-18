ABD yine kan gölüne döndü!
ABD'de iki gün içinde Philadelphia ve Washington kentlerinde dün ve bugün olmak üzere düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin başkenti Washington'da, silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. ABD'nin Philadelphia kentinde de dün yaşanan silahlı saldırı olayında üç kişi hayatını kaybetmişti. İki günde toplamda 5 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı.
Metropolitan Polis Departmanı Şefi Jeffrey Carroll, yaptığı açıklamada, Washington'un kuzey batısında silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Carroll, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Jeffrey Carroll, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının henüz yakalanmadığını kaydetti.
Evden çıkmayın uyarısı yapıldı
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Yetkililer, saldırının ardından insanları evlerinde kalması için uyardı.
Middletown kasabası polisi, komşu Falls kasabasında silahlı saldırılar meydana geldiğini bildirirken, silahlı saldırıların "hedef gözetilerek mi yoksa rastgele mi" yapıldığının henüz bilinmediği belirtildi.
Kentte yapılması planlanan Aziz Patrick Günü geçit töreni iptal edildi.
Şüpheli saldırgan 26 yaşındaki Andre Gordon'un New Jersey'e kaçmadan önce Pennsylvania, Levittown'da iki yerde kurbanları vurarak öldürdüğü iddia edildi.
Pennsylvania'daki yetkililer Gordon'un New Jersey'deki evine kadar takip edildiğini ve Trenton Polis Departmanı'ndan SWAT ekibinin olay yerinde olduğunu söyledi.
Kaynak: AA