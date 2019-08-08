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ABD yargısından Cemal Kaşıkçı kararı!

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, federal kuruluşların, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtların her ay binlerce sayfalık raporunu hazırlaması yönünde karar verdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
ABD yargısından Cemal Kaşıkçı kararı!

ABD'de bir yargıç, federal kuruluşların, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçıcinayetiyle ilgili kayıtların her ay binlerce sayfalık raporunu hazırlaması kararı verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Kaşıkçı'nın kaybolması ve ölümüyle ilgili bilginin, "kamuoyu açısından çok önemli" olduğunu belirterek federal kuruluşlara, cinayetle bağlantılı kayıtlar konusunda her ay yaklaşık 5 bin sayfalık rapor hazırlamaları talimatı verdi.

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcileri, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtlar konusunda ayda 5 bin sayfalık rapor hazırlamanın, Bilgi Özgürlüğü Yasası çerçevesindeki diğer taleplere zamanında cevap vermeyi imkansız kılacağını savunuyordu.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtlar konusundaki talebin, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfının hukuk ekibi Açık Toplum Adalet İnisiyatifi tarafından geldiği kaydedildi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti ve BM raporu

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda canice katledilmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
  1. İstanbul
  2. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer
  3. Suudi Arabistan
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Bilgi Özgürlüğü Yasası
  6. George Soros
  7. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR)
  8. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  9. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

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  • uyan dünya uyan dünya 24 dk önce
    oyalayacaklar sonunda rafa kaldıracaklar. terörist ülke yahudistan abd sinden ne bekliyorsunuzki.

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