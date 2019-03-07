ABD yan çizmeye devam ediyor: Risk oluşursa çekilmeyiz
ABD, Suriye'den çekilme konusunda çelişkili açıklamalarına devam ediyor. CENTCOM Komutanı Joseph Votel, “Suriye’den belirli bir tarihte çekilmemiz yönünde bir baskı yok” dedi.07 Mart 2019 Perşembe 23:28
CENTCOM Komutanı Votel, ABD kuvvetlerinin Suriye’den çekilme durumuyla ilgili, “Suriye’den belirli bir tarihte çekilmemiz yönünde bir baskı yok” dedi.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD'ye ait silahlı kuvvetlerin Suriye'den çekilme süreci hakkında açıklamada bulundu.
"Emin olmalıyız"
Suriye'den belirli bir tarihte çekilme konusunda üzerlerinde bir baskı olmadığını ifade eden Votel, "DAEŞ'i yendikten sonra çekilme tabi ki bizim hedefimiz ve bu yüzden bu bizim başlıca odaklandığımız şey. Kuvvetlerimizin korunduğundan emin olmalıyız. Kuvvetlerimiz için risk oluşturabilecek bir yolla çekilmeyiz" ifadelerini kullandı.
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