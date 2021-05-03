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Dünya ABD yan çizmeye başladı! 'Çekilirsek kötü sonuçları olur'
Dünya

ABD yan çizmeye başladı! 'Çekilirsek kötü sonuçları olur'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi sonrası Afgan hükümetinin Taliban’a karşı kötü sonuçlarla karşılaşabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 00:35:00 -
ABD yan çizmeye başladı! 'Çekilirsek kötü sonuçları olur'

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, AP’ye yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin oldukça iyi donanımlı ve eğitimli olduklarını ancak uluslararası destek olmadan potansiyel bir Taliban saldırısı karşısında ise hazır olduklarını söyleyemeyeceğini belirtti.

Milley, “Sanırım burada bir dizi olasılık var. Bir yandan gerçekten dramatik, kötü olası sonuçlar elde edebilirsiniz. Öte yandan ordu ve hükümetin kenetlendiği bir sonuç alabilirsiniz. Bunların hangisi olur, şimdilik bilmiyoruz. Gelişmeleri bekleyip göreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'da Kabil hükümeti ile Taliban arasında siyasi uzlaşma ihtimalinin de bulunduğuna işaret eden Milley, bunun gerçekleşmesi halinde korkulan kitlesel sivil savaşın önüne geçebileceğinin altını çizdi.

ABD, 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan çekilme konusunda anlaşmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra Pentagon, eski Başkan Donald Trump döneminde imzalanan bu anlaşmaya yönelik inceleme başlatmıştı.

Biden, 14 Nisan'da kameraların karşısına geçmiş ve ülkede sayıları 2 bin 500 civarında olan Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen Afganistan'dan çekileceğini açıklamıştı.

ABD'li yetkililer, geçen hafta askeri teçhizatları ülkeden çıkarmaya başladıklarını bildirmişti.

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