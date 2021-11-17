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Dünya ABD ve Yunanistan Ege’de ortak tatbikat düzenledi
Dünya

ABD ve Yunanistan Ege’de ortak tatbikat düzenledi

Yunanistan ve ABD'nin Ege'de yaptığı ortak tatbikat vesilesiyle Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın bir araya geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 09:47:00 -
ABD ve Yunanistan Ege’de ortak tatbikat düzenledi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin Ege'de eğitim amaçlı ortak tatbikat yaptığı, Floros ve Pyatt'ın tatbikata katılan ABD'nin 6. Filosuna ait USS Mount Whitney isimli savaş gemisini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Yunan Deniz Kuvvetlerine ait gemi ve Yunan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da katıldığı PASSEX tipi tatbikatta, iletişim ve manevra çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

 

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