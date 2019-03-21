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ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler

ABD ve terör örgütü YPG/PKK, Suriye’deki iç savaş tarihinin en büyük vahşetini gerçekleştirdi. Deyrizor’a bağlı Bagoz’un Kamplar bölgesinde terör örgütü kuşatması altındaki araziye yağan bombalar yüzlerce sivili öldürdü.

21 Mart 2019 Perşembe 07:34
ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler

Bölgede köylerini terk etmiş binlerce kişinin haftalardır beklemekte olduğu yerde terör örgütü PKK/YPG ise buradakilere "DEAŞ" bahanesiyle kurşun yağdırdı. Can pazarına sahne olan Bagoz’dan gelen görüntüler yürekleri burktu.

PKK büyük çaplı infaz gerçekleştirdi

Dehşet verici fotoğraflarda kadın ve çocukların öldürülme korkusuyla yüzlerce cesedin arasında bekleştiği görülüyor. Kamplar’da cesetleri defnedecek kimse de kalmadı. Yerel kaynaklar, birçok cesedin parçalanmamış olmasından hareketle, PKK’nın büyük çaplı bir infaz gerçekleştirmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

ABD’nin silah olarak kullanımı yasak beyaz fosforla da bombardıman düzenlemesi nedeniyle hem DEAŞ’lılara hem de sivillere ait birçok cesedin yanmış, kömürleşmiş halde olduğu öğrenildi. PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Bagoz beldesinde, bahçe ve kampların yer aldığı alanda sıkışan son DEAŞ’lı grupla 15 Şubat’ta tahliye konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde o tarihten itibaren çok sayıda DEAŞ’lı beldeden ayrılarak teslim olmuştu.

Deyrizor eski Askeri Meclis Başkanı Albay Ebu İsmet, “ABD tahliye edeceğim diyerek sivilleri bir yerde topladı ve sonra üzerlerine bomba yağdırdı. İki günde 300’ü aşkın insan öldürüldü. Can verenlerin tamamı sivil. Son bir ayda öldürülenlerin sayısı 6 bini aştı. Siviller fosfor bombalarıyla katledildi. PKK mayınları da onlarca kişinin hayatına mal oldu” diye konuştu. Suriye İnsan Hakları Ağı ise Donald Trump başkan olduğundan beri Rakka ve Deyrizor’a yönelik saldırılarda 730’u çocuk, 362’si kadın toplam 2 bin 59 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 07:34
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  4. PKK

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