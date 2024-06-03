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Gündem ABD ve Türkiye arasında kritik görüşme! PKK, FETÖ ve DEAŞ ele alındı
Gündem

ABD ve Türkiye arasında kritik görüşme! PKK, FETÖ ve DEAŞ ele alındı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 22:12:00 -
ABD ve Türkiye arasında kritik görüşme! PKK, FETÖ ve DEAŞ ele alındı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelede işbirliği konusu değerlendirildi.

Alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler konuşuldu.

Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunan Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelede işbirliği konusunu da değerlendirdi.

Kaynak: AA

 
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