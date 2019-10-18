ABD ve Türkiye anlaşmıştı... Bakanlıktan çekilme açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı mutabakatına ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, mutabakat üzerine terör örgütü PKK/YPG’nin "güvenli bölge"den çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesini yakından takip ettiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir. Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır"