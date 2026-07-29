  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de Özel temizliği! CHP teşkilatları Özel ve ekibinin izlerini bir bir siliyor! Irak'tan günlük 1 milyon varil petrol! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak ile tarihi bir adım attık! Sözcü de ifadeye çağrılacak mı? İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili! Milliler, İsrail'i bozguna uğrattı Amaç, Türkiye üzerinden oy kazanmak: İsrail tiyatrosu Atina sahnesinde! Devletimiz sınır tanımıyor! Mısır'da kaza geçiren vatandaşlar için hava ambulansı havalandı! Akar'dan şehit aileleri ve gazilere yasa müjdesi: Allah'a çok şükür tamamlandı! Çözüm inşallah yine bize nasip olacak Emniyetten vatandaşlara kritik uyarı: Hesaplarınızı başka birine kullandırmayın Hayko Cepkin de sattı! Ahbap soruşturmasında şok ifade: "Maddi konularda güvenmem!" Almanya: İsrail’e yaptırıma karşıyız! Ne diyetmiş arkadaş öde öde bitmedi!
Gündem ABD ve Suudi Arabistan'dan İran’a ortak operasyon! Hedef İranlı milisler
Gündem

ABD ve Suudi Arabistan'dan İran’a ortak operasyon! Hedef İranlı milisler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD ve Suudi Arabistan'dan İran’a ortak operasyon! Hedef İranlı milisler

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suudi Arabistan ile koordineli şekilde Irak'ın doğusundaki İran destekli milis gruplara ait askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Açıklamada, operasyonun son günlerde artan İHA saldırılarına karşı gerçekleştirildiği belirtilirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve bağlı gruplara "saldırıları durdurun" uyarısı yapıldı

ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir askeri operasyonla yeniden tırmandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suudi Arabistan ordusuyla koordineli olarak Irak'ın doğusunda İran destekli milis gruplara ait askeri hedeflere hassas hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan unsurların İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yönlendirildiği ve hem ABD güçlerini hem de Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Açıklamada, son 72 saat içerisinde DMO'nun yönlendirdiği 30'dan fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık olarak çok sayıda lojistik merkez, silah deposu ve askeri tesisin vurulduğu ifade edildi.

ABD: 600'den fazla saldırı girişimi oldu

CENTCOM, İran yanlısı milislerin Şubat ile Nisan 2026 tarihleri arasında Irak'taki ABD personeli ve askeri tesislerine yönelik 600'den fazla saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Açıklamada, bu girişimlerin büyük bölümünün etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "DMO ve onun vekil unsurları, ABD'nin daha fazla askeri misillemesine maruz kalmamak için saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki son gelişmeler, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin yeni bir safhaya taşındığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirirken, operasyonun bölgesel güvenlik dengelerine etkisinin yakından takip edildiği belirtiliyor.

Şeytanlar kafa kafaya verip tehditler savurdu! İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Şeytanlar kafa kafaya verip tehditler savurdu! İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Gündem

Şeytanlar kafa kafaya verip tehditler savurdu! İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

ABD ve Suudi Arabistan'dan İran’a ortak operasyon! Hedef İranlı milisler
ABD ve Suudi Arabistan'dan İran’a ortak operasyon! Hedef İranlı milisler

Gündem

ABD ve Suudi Arabistan'dan İran’a ortak operasyon! Hedef İranlı milisler

ABD-İran arasında sessizlik bozuldu: ABD üslerinde alarm!
ABD-İran arasında sessizlik bozuldu: ABD üslerinde alarm!

Dünya

ABD-İran arasında sessizlik bozuldu: ABD üslerinde alarm!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23