ABD ve Suudi Arabistan'dan İran’a ortak operasyon! Hedef İranlı milisler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suudi Arabistan ile koordineli şekilde Irak'ın doğusundaki İran destekli milis gruplara ait askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Açıklamada, operasyonun son günlerde artan İHA saldırılarına karşı gerçekleştirildiği belirtilirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve bağlı gruplara "saldırıları durdurun" uyarısı yapıldı
ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir askeri operasyonla yeniden tırmandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suudi Arabistan ordusuyla koordineli olarak Irak'ın doğusunda İran destekli milis gruplara ait askeri hedeflere hassas hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan unsurların İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yönlendirildiği ve hem ABD güçlerini hem de Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Açıklamada, son 72 saat içerisinde DMO'nun yönlendirdiği 30'dan fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık olarak çok sayıda lojistik merkez, silah deposu ve askeri tesisin vurulduğu ifade edildi.
ABD: 600'den fazla saldırı girişimi oldu
CENTCOM, İran yanlısı milislerin Şubat ile Nisan 2026 tarihleri arasında Irak'taki ABD personeli ve askeri tesislerine yönelik 600'den fazla saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.
Açıklamada, bu girişimlerin büyük bölümünün etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "DMO ve onun vekil unsurları, ABD'nin daha fazla askeri misillemesine maruz kalmamak için saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Bölgedeki son gelişmeler, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin yeni bir safhaya taşındığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirirken, operasyonun bölgesel güvenlik dengelerine etkisinin yakından takip edildiği belirtiliyor.
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