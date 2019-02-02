ABD ve Rusya çekildi! Çin'den açıklama geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiklerini açıklamasına aynıyla karşılık verdi.

Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'yi çiğnediğini söyledi ve kendilerinin de aynı kararı aldığını duyurdu. Putin ayrıca, yeni bir süpersonik füze üreteceklerini açıkladı.

Çin'den ilk açıklama

Her iki ülkenin kararlarını duyurmasının ardından Çin'den de bir açıklama geldi. Çin yönetimi, ABD ve Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'ye uygun hareket etme çağrısında bulundu.

Trump ve NATO'dan destek açıklaması gelmişti

Dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gerçekleştirdiği basın toplantısında, ülkesinin 1987 yılında imzalanan anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerinin ABD'nin Rusya ile imzaladığı bu anlaşmadan çekilmesini desteklediğini duyurmuştu.

NATO'dan yapılan açıklama da ise, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararının tamamen desteklediği belirtilmişti.

Silahlanma yarışı artacak

ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle nükleer silahlanmanın hızlanmasından endişe ediliyor. Bu yarışın hızlanması ise en çok Avrupa'nın güvenliğini tehdit edecek.

INF anlaşması

1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

Kaynak: Haber7