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Dünya

ABD ve Rusya arasında temas

Rusya ve ABD arasında İran nükleer anlaşmasının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 21:22:00 -
ABD ve Rusya arasında temas

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında İran konulu bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği ifade edildi.

Putin'in zirve teklifi ele alındı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasında geçen görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran nükleer sorununu Rusya, Çin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın beraberinde Almanya ve İran liderlerinin de katılacağı video konferans zirvesinde ele alma teklifi hakkında konuşuldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Lavrov ve Pompeo arasında telefon görüşmesinin yapıldığı bildirildi.

"Körfez bölgesinde güvenliği sağlama yollarını bulmak için..."

Açıklamada, dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran sorunuyla ilgili tartışmaların alevlenmesi bağlamında, bütün ilgili tarafların endişelerini dikkate alarak Körfez bölgesinde güvenilir bir güvenliği sağlama yollarını bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkeleri, Almanya ve İran liderlerinin görüşmesini düzenleme teklifine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

İran nükleer anlaşmasının konu edinildiği ilgili görüşmede, Rus lider Vladimir Putin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinin yanı sıra Almanya ve İran'ın liderlerine zirve teklifi yaptığı anımsatıldı.

Rusya tarafı BMGK'nın 2231 sayılı kararına desteğini teyit etti

Anlaşmanın ehemmiyetinin vurgulandığı görüşmede, Rus tarafı, İran nükleer anlaşmasının uygulanması hususunda uluslararası hukuki temeli oluşturan BMGK'nın 2231 sayılı kararına olan desteğini teyit etti.

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