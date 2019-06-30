ABD ve Kuzey Kore'den 'nükleer müzakerelere devam' kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya geldiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile nükleer müzakerelere devam etme noktasında anlaştıklarını açıkladı.

Trump ve Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri toplantının ardından ülkesine dönerken, Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in sınırı geçene kadar ona eşlik etti.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Trump, "Çok tarihi ve efsanevi bir gündü" diyerek, Kim'i ABD’ye davet ettiğini söyledi.

“Toplantı çok iyi ve çok güçlüydü. Ne olacağını göreceğiz. Sanırım bir sonraki adıma geçmek istiyoruz” diyen Trump, iki tarafın da duraksayan görüşmeleri ilerletmek için ekipler kurmaya karar verdiğini söyleyerek, bir anlaşmaya varmak için acele etmediğini belirtti.

Trump, “Kuzey Kore üzerindeki yaptırımlar şu an devam edecek" diyerek bu konunun müzakerelerin bir aşamasında görüşüleceğini söyledi. Görüşmelerde Kuzey Kore'yi nükleer silahlarından vazgeçmeye zorlamak amaçlanıyor.

Kuzey Kore’ye adım atan ilk ABD Başkanı

ABD Başkanı Trump, bugün Kuzey Kore topraklarına adım atarak, Kuzey Kore’ye giren ilk ABD Başkanı oldu. Trump, Kuzey Kore lideri ile birlikte Kuzey Kore topraklarında birkaç adım atarak gazetecilerin görüntü almasına izin verdi.

“Bu dünya için harika bir gün” diye konuşan Trump, silahsızlandırılmış bölge sınırından geçtiği için gurur duyduğunu dile getirdi. ABD’nin Kuzey Kore’ye adım atan ilk Başkanı olma konusunda “Bu harika bir duygu” yorumunda bulunan Trump, "Çok güzel şeyler oluyor, muhteşem şeyler oluyor. İlk tanıştığımız günden beri birbirimizi sevmiştik, önemli olan da bu" dedi.

Trump, bir gazetecinin "ABD'ye Kim'i davet edecek misiniz?" sorusuna ise, "Mümkün olsa şimdi onu Beyaz Saray'a davet ederdim" diyerek yanıt verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, "Sınırı geçen ilk ABD Başkanı olması, talihsiz geçmişi silmek ve yeni bir sayfa açmak için sahip olduğu istekliliği gösteriyor. Geçmişi geride bırakmak ve geleceğe geçmek istiyoruz. Aramızdaki mükemmel ilişki olmasaydı böyle bir fırsat elde edemezdik. Ben de bu mükemmel ilişkilerimizden faydalanarak kimsenin beklemediği daha güzel haberler ortaya çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: Şarkul Evsat