ABD ve Kuzey Kore basını birbirine girdi! Beyaz Saray sözcüsü yaralandı

Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Stephanie Grisham’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un görüşmesi sırasında ABD’li ve Kuzey Koreli basın mensupları arasında çıkan arbedede yaralandığı belirtildi.

İtişme sırasında yaralandı

Beyaz Saray’ın CNN muhabiri Jim Acosta’nın Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Trump ve Kim’i görüntülemeye çalışan ABD’li ve Kuzey Koreli basın mensupları arasındaki itişme sırasında yaralandı.

Acosta, bir kaynağın Grisham’ın vücudunda biraz morarmanın meydana geldiğini söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'yi ilk kez ziyaret etti. Dün 'görüşüp merhaba deme' çağrısı yaptığı Kuzey Kore lideri Kim'le sınırda tokalaştı, Kuzey Kore tarafına geçti. Böylece ilk kez bir ABD başkanı görevdeyken Kuzey Kore'ye adım atmış oldu. ABD, Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri de ilk kez yan yanaydı.