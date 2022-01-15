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Dünya ABD ve Kanada için tsunami uyarısı
Dünya

ABD ve Kanada için tsunami uyarısı

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından ABD ve Kanada'nın batı yakasında tsunami uyarısı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 18:23:00 -
ABD ve Kanada için tsunami uyarısı

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından ABD ve Kanada'nın batı yakasında tsunami ikazı yapıldı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Alaska'dan California'ya kadar ABD'nin batı yakası ve Kanada'nın batı sahilleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Ayrıca, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Hawaii'nin de tsunamilerden etkilenebileceği fakat şu ana kadar tsunaminin vurduğu diğer adalarda hasarın az olduğu kaydedildi.

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

Patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.

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