  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı! Yargıda "Beyaz" İmtiyazı, Milletin Evladına Mahkûmiyet! Küresel Ekonomide Deprem! Suçlu: Amerikan kuvvetleri! 165 kız çocuğunun katili Trump: Kendi müfettişleri bile "Biz yaptık" Dedi ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor! Bebek katillerinin 2025 bilançosu! Dünya yetimhaneye döndü 'Amerika’nın bu savaştaki nihai hedefi Çin’dir!' Mossad’tan kanlı tezgâh! Müslümanı Müslümana kırdırma planı çöktü! Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi
Gündem ABD ve İsrail’in İran inadı pahalıya patladı: Sadece 4 günde milyarlarca dolar uçup gitti!
Gündem

ABD ve İsrail’in İran inadı pahalıya patladı: Sadece 4 günde milyarlarca dolar uçup gitti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD ve İsrail’in İran inadı pahalıya patladı: Sadece 4 günde milyarlarca dolar uçup gitti!

İran’a yönelik saldırılarda 7’nci güne girilirken, işgalci ABD ve suç ortağı İsrail’in içine düştüğü bataklığın mali faturası kabarmaya başladı. ABD merkezli düşünce kuruluşu CSIS tarafından paylaşılan rakamlar, saldırıların ilk 100 saatinin ABD bütçesinde devasa bir delik açtığını gözler önüne serdi.

ABD ve İsrail’in bölgeyi ateşe atan saldırıları sürerken, Washington koridorlarında bütçe paniği başladı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) verilerine göre, İran’a yönelik hava harekatının sadece ilk 4 günlük maliyeti 3.7 milyar doları buldu. Günlük harcamanın yaklaşık 891.4 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, kullanılan yüksek maliyetli mühimmatların ABD ekonomisine ağır bir darbe vurduğu belirtiliyor.

Bütçe tükeniyor, ek fon arayışı kapıda

Hava operasyonlarının başlangıç safhasında pahalı silah sistemlerinin tercih edilmesi maliyeti zirveye taşırken, uzmanlar ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) mevcut bütçesinin bu yükü daha fazla kaldıramayacağı uyarısında bulunuyor. CSIS’ten yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı bir noktada ek fonlara ihtiyaç duyacak. Bu çatışmayı iç kaynaklarla finanse etmek siyasi ve operasyonel olarak imkansız hale gelebilir" denilerek krizin boyutu itiraf edildi.

 

Trump ve Hegseth’in "Haftalar sürer" açıklaması endişeyi artırdı

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, savaşın haftalarca sürebileceğine dair açıklamaları, Amerikan kamuoyunda "Bu paralar nereden ödenecek?" sorusunu gündeme getirdi. Bütçelenmemiş bu devasa harcamaların, ABD’nin diğer operasyonel planlarını ve iç siyaset dengelerini zorlaması bekleniyor.

ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor!
ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor!

Ekonomi

ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor!

ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda
ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda

Gündem

ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda

Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!
Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!

Gündem

Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23