ABD ve İsrail’in İran inadı pahalıya patladı: Sadece 4 günde milyarlarca dolar uçup gitti!

ABD ve İsrail’in bölgeyi ateşe atan saldırıları sürerken, Washington koridorlarında bütçe paniği başladı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) verilerine göre, İran’a yönelik hava harekatının sadece ilk 4 günlük maliyeti 3.7 milyar doları buldu. Günlük harcamanın yaklaşık 891.4 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, kullanılan yüksek maliyetli mühimmatların ABD ekonomisine ağır bir darbe vurduğu belirtiliyor.

Bütçe tükeniyor, ek fon arayışı kapıda

Hava operasyonlarının başlangıç safhasında pahalı silah sistemlerinin tercih edilmesi maliyeti zirveye taşırken, uzmanlar ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) mevcut bütçesinin bu yükü daha fazla kaldıramayacağı uyarısında bulunuyor. CSIS’ten yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı bir noktada ek fonlara ihtiyaç duyacak. Bu çatışmayı iç kaynaklarla finanse etmek siyasi ve operasyonel olarak imkansız hale gelebilir" denilerek krizin boyutu itiraf edildi.

Trump ve Hegseth’in "Haftalar sürer" açıklaması endişeyi artırdı

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, savaşın haftalarca sürebileceğine dair açıklamaları, Amerikan kamuoyunda "Bu paralar nereden ödenecek?" sorusunu gündeme getirdi. Bütçelenmemiş bu devasa harcamaların, ABD’nin diğer operasyonel planlarını ve iç siyaset dengelerini zorlaması bekleniyor.