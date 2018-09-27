ABD ve İsrail, Türkiye’de yeni bir plan hazırlığı içinde!

Beka mücadelesi veren Türkiye Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali verdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatlarıyla Arz-ı Mevud korüdoruna neşter atıldı. Şimdi Sıra Fırat’ın doğusunda.

TÜRKİYE SOÇİ ZİRVESİYLE ‘İDLİB’ TUZAĞINI BOZDU!

Türkiye’nin bu hayati hamlesinin farkında olan ABD, dikkatleri İdlib ve Münbiç’e çekerek perdeleme yaptı. Tezgahın farkında olan Türkiye, Soçi zirvesiyle İdlib tuzağını bozdu.

VAZGEÇMEDİLER!

ABD ve İsrail Suriye’nin kuzeyinde korkunç planını hayata geçirmek için bastırıyor. Büyük İsrail projesi için terör örgütü PKK’ya TIR’lar dolusu silah gönderiyor. Bölgede ABD güdümünde kurulacak uygdu bir devlet doğrudan Türkiye’yi hedef alacak.

TÜRKİYE FIRAT’IN DOĞUSUNU VURABİLİR

Fıratın doğusunda kurulcak bir garnizon devletten sonra ABD savaşı Türkiye topraklarına taşımak istiyor. Türkiye ise elini çabuk tutup Fırat’ın doğusunu vurabilir.

Washington ve Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin olası müdahelasine karşı dikkatleri başka noktalara çekmek için hazırlık yapıyor.

- Basra Körfezi’nde yeni çatışma

- İran - S.arabistan, Arap - Fars savaşı

- İçerde örtülü muhalefet planı

- Toplumsal çatışmalar

- Ekonomik saldırılar

- AK Parti - MHP ittifakını bozma girişimleri

TÜRKİYE TUZAKLARI BOZACAK GÜÇTE!

Önümüzdeki dönemde Türkiye içinde yeni bir müdahale türünün denenmesi bekleniyor. Türkiye ise planları bozacak güçte.

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