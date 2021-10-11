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Dünya ABD ve İngiltere’den şoke eden uyarı: Oradan uzak durun saldırı olabilir
Dünya

ABD ve İngiltere’den şoke eden uyarı: Oradan uzak durun saldırı olabilir

ABD ve İngiltere, Afganistan'da yeni bir saldırı olabileceği konusunda ülkede yaşayan vatandaşlarını uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 08:53:00 -
ABD ve İngiltere’den şoke eden uyarı: Oradan uzak durun saldırı olabilir

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD ve İngiltere, vatandaşlarını Kabil otellerine yönelik tehdit konusunda uyardı.

ABD ve İngiltere, bugün vatandaşlarını Afganistan'ın başkenti Kabil'deki otellerden, özellikle de ünlü Serena Oteli'nden uzak durmaları konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki 'güvenlik tehditlerine' atıfta bulunarak, 'Serena Hotel'de veya yakınında bulunan ABD vatandaşları bulundukları yerleri derhal terk etmelidir' denildi.

İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, "Artan riskler ışığında, özellikle Kabil'de (Serena Oteli gibi) otellerde kalmamanız tavsiye ediliyor' açıklamasında bulundu.

Söz konusu otel iki kez Taliban'ın saldırılarına hedef olmuştu.

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