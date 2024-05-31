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Dünya ABD ve İngiltere 16 sivil öldürdü
Dünya

ABD ve İngiltere 16 sivil öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-05-31 11:52:00 -
ABD ve İngiltere 16 sivil öldürdü

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin sahil kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırılarında 16 sivilin öldüğünü, 35 sivilin yaralandığını açıkladı.

İran destekli Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine perşembeyi cumaya bağlayan gece düzenlediği hava saldırılarında 16 sivilin hayatını kaybettiği, 35 sivilin yaralandığı" belirtildi.

ABD ve İngiltere'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından bu sabah yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin, Husi kontrolündeki bölgelerde bulunan 13 hedefi imha ettiği belirtilmişti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Sana ve Hudeyde kentlerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ölü ve yaralılar olduğunu bildirmişti.
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Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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