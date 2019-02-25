'ABD ve Guaido sivilleri öldürmeyi planladı'

Muhalefetin 23 Şubat'ta insani yardımların sınırı geçmesinin ardından Venezuela ve Kolombiya arasındaki Simon Bolivar Köprüsü'nde ilerleyen sivilleri öldürmeyi planladığını söyleyen Venezüella İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun köprüyü kapatma kararı alarak can kayıplarının önüne geçtiğini vurguladı.

ABD öncülüğündeki 'insani yardım kampanyası' sırasında yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Rodriguez, ABD destekli muhalefetin insani yardımların Venezuela-Kolombiya sınırını geçmesi sonrası Tachira kentindeki Simon Bolivar Köprüsü'nde ilerleyen sivilleri öldürme planı yaptığını kaydetti.

"Tankla sivilleri öldürmeyi planladılar"

Rodriguez, "İlk uydurma operasyonda, iki terörist tarafından tankın çalınması planlandı. Tankla Simon Bolivar Köprüsü üzerinde ilerleyerek yayalara saldırmayı ve onları öldürmeyi planladılar. Daha sonra suçu Ulusal Muhafız'a ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine atacaklardı" dedi.

"Siviller Maduro sayesinde yaşamaya devam ediyor"

Venezuela hükümetinin bu plandan haberdar olduğunu belirten Rodriguez, "Neyse ki, Maduro köprüleri kapatma kararı aldı. Muhtemelen siviller, Maduro'nun Simon Bolivar köprüsünü kapatması sayesinde yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.

"Guaido'nun insani yardım politikası, Venezuela'ya saldırmaktan ibaret"

Bu arada Rodriguez, kamyonların muhalifler tarafından yakıldığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Zira muhalifler de, kamyonlarda insani yardım bulunmadığından emindi. Kamyonlarda hiçbir şey olmadığını ve yakılmak üzere oraya getirildiğini gösteren belirtiler var. İnsani yardım, Venezüella'yı ele geçirme planının bir parçası. Juan Guaido'nun insani yardım politikası, yalnızca Venezüella'ya saldırmaktan ibaret."

Venezuela'da ABD destekli muhalefet, 23 Şubat'ı ülkeye ‘insani yardımların' giriş tarihi olarak vermişti. Dün Kolombiya tarafından üç kamyon Venezüella sınırına doğru ilerlemiş, bunlardan ikisi yakılmıştı. ABD ve muhalefet, kamyonların Venezuela milis güçleri tarafından yakıldığını iddia etmişti.