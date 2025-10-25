ABD ve Çin, ticaret savaşında yeni kriz masada! Trump, nadir toprak elementlerine gözünü dikti...

Çin ve ABD heyetleri cumartesi sabahı ekonomi ve ticaret alanındaki sorunlar üzerinde görüşmek üzere Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da görüşmeye başladı.

Görüşme, iki ülke arasında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinin ardından ikinci bir ticaret savaşının eşiğine gelinen bir dönemde gerçekleşti.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, iki tarafın bu yılki telefon görüşmelerinde iki ülke devlet başkanları tarafından varılan önemli mutabakat doğrultusunda Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerindeki önemli konular hakkında görüşeceğini söyledi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre Çin heyetine, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık ediyor. ABD heyetinde kimlerin bulunduğu ise henüz paylaşılmadı.

Öte yandan ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşayabileceği beklentileri ve Fed’in parasal gevşeme sürecine dair iyimserlikler piyasaları desteklerken önümüzdeki hafta gözler Fed, ECB ve BoJ’un faiz kararlarına çevrildi.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin azalabileceği beklentisi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine yönelik artan iyimserliklerin etkisiyle geçen hafta pozitif seyrederken, gelecek hafta gözler başta Fed olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi.

Geçen hafta ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, ülkede bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD'li şirketlerin bilançoları piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, ABD'de beklentilerin altında gelen eylül enflasyonunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turuna yönelik iyimserlikler pay piyasalarını destekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt geçen hafta yaptığı açıklamada, Trump'ın, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacağını söyledi. ABD Başkanı Trump pazar günü Malezya'ya gidecek ve burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Trump sonrasında Japonya'ya geçecek ve 28 Ekim sabahı ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşecek. Daha sonra 29 Ekim'de Güney Kore'ye gidecek olan Trump, burada Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile buluşacak.

Aynı gün Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nin açılışına katılarak konuşma yapacak olan ABD Başkanı, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir araya gelecek.

Analistler, Trump'ın bölgedeki ziyaretlerinin devletler arası ilişkiler için önemli olduğunu ifade ederek, yeni ticaret anlaşmaları ve tarife uzlaşılarına yönelik iyimserliklerin küresel risk iştahını artırdığını söyledi.