ABD ve Avrupa buna ne diyecek? YPG'nin kongresinde skandal görüntüler

40 yıldır Türkiye'nin başına bela edilen terör örgütleri vurulan ağır darbelerle bitme noktasına geldi. ABD ve Batı ülkeleri her ne kadar terör örgütü PKK ile YPG'nin ayrı olduğunu söylese de Türkiye bu iki terör örgütü arasında bir ayrım yapmıyor. Türkiye'nin haklı olduğu ise YPG'nin Haseke kentinde yaptığı kongreyle tekrar ortaya çıktı.

Kandil'den gönderilen isim seçildi

YPG’nin “özgürlük savaşçıları” olarak tanımlayan Batı’nın aksine örgüt kongrede açık bir şekilde PKK bağlantısını ortaya koydu. terör örgütü YPG'nin Suriye’nin Haseki kentinde yapılan kongresine yaklaşık 700 kişi katıldı. Kongre’de PYD’nin başına Salih Müslim ve Kandil’den yönetime gönderilen PKK’lı Asya Abdullah eş başkan olarak seçildi.

Öcalan posterleri asıldı

ABD ve Batı'nın terör örgütü olarak görmediği YPG'nin kongresinde sahneye teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ve sloganları yerleştirildi.Kongre’nin sloganı ise “Devrimci halk savaşıyla işgali yeneceğiz ve demokratik Suriye’yi kuracağız” olarak belirlendi.



Abdullah Öcalan’ın varlığı sadece kongre salonundaki portresi ile de sınırlı değildi. Kongre’nin karalarının başına “Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü için mücadelenin büyütülmesi” ifadelerini anlatan sloganlar yazıldı.