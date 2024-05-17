ABD ve AB’nin gözü bu ziyarette!

Xi, şu ifadeleri kullandı: “Çin ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümünün kutlamaları iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminin ana gündemidir. 75 yılı geride bırakan Çin-Rusya ilişkileri, neredeyse yüz yıla yaklaşan bu süreçte büyük zorluklara direndi ve sınandı. İki ülkenin saygı, içtenlik, uyum, karşılıklı yarar ve ortak kazanca dayalı ilişkileri diğer ülkelere de örnek teşkil etti. Sayın Rus Devlet Başkanı’yla yaklaşık 40 kez görüştüm ve aramızdaki yoğun teması sürdürmekteyiz. Bu çabalar, ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve pürüzsüz bir şekilde gelişmesinde stratejik bir rol oynadı. Büyük zorlukların üstesinden gelen ilişkilerimiz, iki tarafın da titizlikle korumasına değerdir.”

Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarı ve gelişiminin sadece iki ülke ve iki halkın temel çıkarlarına uymakla kalmayıp bölgedeki ülkelerin, hatta tüm dünyanın barışı, istikrarı ve refahına yarar sağladığını da öne sürdü.

Çin’in her zaman Rusya’yla birbirine güvenen iyi komşu, iyi dost ve iyi ortak olma niyetinde olduğuna dikkat çeken Xi, iki halk arasında nesilden nesile aktarılan dostluğu sağlamlaştırarak kendi ülkelerinde kalkınma ve refahın gerçekleştirilmesinin yan sıra dünyanın adaleti ve hakkaniyetinin korunması için de Rusya’yla ortak çaba harcayacaklarını sözlerine ekledi. (CGTN TÜRK)