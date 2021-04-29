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Dünya ABD vatandaşlarını uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
Dünya

ABD vatandaşlarını uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ölümcül koronavirüs salgınının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 21:15:00 -
ABD vatandaşlarını uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a yönelik 21 Nisan'da yayımladığı seyahat uyarısını 'Seviye 4: Seyahat Etmeyin' seviyesine çıkardı.

Bakanlığın seyahat uyarısı bildiriminde "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Hindistan'a seyahat etmeyin. Suç ve terörizme karşı tedbirli davranın" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bildirimde, "28 Nisan 2021'de bakanlık, ABD hükümet çalışanlarının gönüllü olarak bu ülkeden ayrılmasına onay verdi. Ayrılmak isteyen ABD vatandaşları mevcut tarifeli ulaşım seçeneklerini değerlendirmelidir" ifadesi kullanıldı.

Hindistan'da Kovid-19 salgının çok yüksek seviyede olduğu hatırlatılan bildirimde Cammu Keşmir ile Hindistan-Pakistan sınır bölgelerinden uzak durulması çağrısında bulundu.

Hindistan'da hızla yayılan salgın yüzünden tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanırken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu ülkeye tıbbi malzeme ve oksijen tüpleri yolladı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Şu anda ABD Hava Kuvvetleri, bir C-5M Super Galaxy ve bir C-17 Globemaster III uçağı Travis Hava Üssünden Hindistan'a gidiyor. Bunlar oksijen silindirleri, hızlı teşhis kitleri, N95 maskeleri ve puls oksimetreleri taşıyor" ifadelerini kullandı.

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