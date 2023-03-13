ABD vadeli endekslerinde negatif seyir!
Wall Street açılışı öncesinde ABD vadeli endekslerinde düşüş yaşanıyor
Wall Street açılışı öncesinde ABD vadeli endekslerine satışlar hakim. Silicon Valley Bank ve ardından Signature Bank'ın batmalarının Wall Street'te cuma günü görülen satış baskısının bugün de devam etmesine yol açması bekleniyor.
Bununla birlikte gözler ABD Başkanı Biden'in ABD bankacılık sistemine yönelik yapacağı konuşmaya da çevrilmiş durumda. Biden'in vereceği mesajların bankacılık sistemine etkileri piyasada yönü belirleyecek.
Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,96 S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,914 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,34 aşağıda.