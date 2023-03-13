  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD vadeli endekslerinde negatif seyir!
Ekonomi

ABD vadeli endekslerinde negatif seyir!

Wall Street açılışı öncesinde ABD vadeli endekslerinde düşüş yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-13 16:33:00 -
ABD vadeli endekslerinde negatif seyir!

Wall Street açılışı öncesinde ABD vadeli endekslerine satışlar hakim. Silicon Valley Bank ve ardından Signature Bank'ın batmalarının Wall Street'te cuma günü görülen satış baskısının bugün de devam etmesine yol açması bekleniyor.

Bununla birlikte gözler ABD Başkanı Biden'in ABD bankacılık sistemine yönelik yapacağı konuşmaya da çevrilmiş durumda. Biden'in vereceği mesajların bankacılık sistemine etkileri piyasada yönü belirleyecek.

Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,96 S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,914 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,34 aşağıda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23