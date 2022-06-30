ABD, uzayda fabrika kurmak için çalışıyor

Başta NASA ve SpaceX olmak üzere bazı uzay kuruluşları, gelecekte Mars gibi gezegenlerde yerleşik yaşama geçmek için şimdiden çalışmalar yürütüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu görevler oldukça maliyetli olacak.

Öte yandan, uzaya göndermek için herhangi bir uydu veya başka bir cihaz üretmek oldukça zahmetli bir iş.

ABD'nin uzayda fabrika kurma planları

ABD yönetimi, pahalı teknolojik ekipmanların uzayda inşa edilmesi için ulusal strateji belirledi. Yetkililer, yapay zeka desteğiyle geliştirilen otonom üretim mekanizmalarının uzay fabrikalarının önünü açacağını ifade etti.

Bildiğiniz gibi, uzayda eskiyen ve görev süresi dolan uydular yenileriyle değiştiriliyor. ABD'nin uzayda kurmak istediği üretim tesisi ise bu uyduları uzayda onarmak istiyor.

Halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) bakım ve onarım görevlerini, uzay yürüyüşüne çıkan astronotlar üstleniyor. Ancak bu görevler epey tehlikeli olabiliyor.

Uzayda kurulacak tesis sayesinde, bu görevleri insanlar yerine robotlar üstlenebilir.

Yetkililer bu ilk adımların ardından uzayda fabrikalar kurma aşamasına geçilebileceğine inanıyor.