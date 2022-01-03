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Dünya ABD üssüne SİHA'lı saldırı! Zamanlaması manidar...
Dünya

ABD üssüne SİHA'lı saldırı! Zamanlaması manidar...

ABD'nin Bağdat Havalimanı'nın yakınlarındaki Victoria Askeri Üssü'ne SİHA ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırının İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu el-Mühendis'in ABD'nin hava saldırısı sonrasında öldürülmesinin 2. yıl dönümüne denk gelmesi de dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 12:37:00 - 2022-01-03 12:47:13
ABD üssüne SİHA'lı saldırı! Zamanlaması manidar...

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında bulunan ABD'nin "Victoria" üssüne silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği açıklandı.

Irak basınının, ismini açıklamadığı bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, saldırıda kullanılan SİHA'ların üzerinde "liderlerin intikamı" yazdığı belirtilirken, kaynak 2 uçağın da C-RAM hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

Saldırının İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu el-Mühendis'in ABD'nin hava saldırısı sonrasında öldürülmesinin 2. yıl dönümüne denk gelmesi de dikkat çekti.

ABD'nin, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarında İranlı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu el-Mühendis'in araç konvoyuna düzenlediği hava saldırısında, aralarında 2 komutanın da bulunduğu Irak ve İranlı askeri yetkililerden oluşan toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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Yorumlar

görmek ne oluyor

atlar tepişir eşekler arada kalır sözü ::) 
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