ABD üssüne saldırı! HSS'ler devreye girdi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı düzenlendi.
Katyuşa roketlerinin havalimanı içinde yer alan koalisyon güçlerine ait üssü hedef aldığını belirten yetkililer, saldırı sonucu havalimanında bulunan C-RAM hava savunma sisteminin devreye girdiğini bildirdi.
Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.