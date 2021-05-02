  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Akar hava harekatlarının yönetildiği üsse geldi
Nijerya'daki kanlı bilanço belli oldu
Suudi Arabistan duyurdu! Yasak kalkıyor
Afganistan'da bombalı saldırı! Etkili komutanlardan Ziyayi hayatını kaybetti
Dünya ABD üssüne saldırı! HSS'ler devreye girdi
Dünya

ABD üssüne saldırı! HSS'ler devreye girdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 21:29:00 -
ABD üssüne saldırı! HSS'ler devreye girdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı düzenlendi.

Katyuşa roketlerinin havalimanı içinde yer alan koalisyon güçlerine ait üssü hedef aldığını belirten yetkililer, saldırı sonucu havalimanında bulunan C-RAM hava savunma sisteminin devreye girdiğini bildirdi.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

türk

türkiye nereye terör operasyonu yaparsa orda yakında abd üsleri saldırıya uğruyor tesadüfe bak o zaman abd o ülkede durması gerekiyor ki kendi besledikleri teröristleri saldırıya uğramasın ve onları koruma altına alsın
  • Yanıtla
Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi
Siyaset

Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi

Siyaseti beceremeyen ve FETÖ kuyruğundan ayrılamayan CHP’li Eren Erdem, hobi edinmeye çalışan emekliler gibi yeni uğraşların peşine düştü. K..
Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz
Dünya

Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz

İspanya'da, tüm karalama kampanyalarına rağmen İslamiyet büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor.

AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı
Siyaset

AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, son anketlere ilişkin önemli detayları paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay