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Dünya ABD üssüne saldırı girişimi
Dünya

ABD üssüne saldırı girişimi

Dün ABD'nin Bağdat Havalimanı yakınlarındaki Victoria askeri üssüne saldırı gerçekleştirilmişti. Bugün de Ayn el-Esed Üssü'nde iki İHA'nın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 15:33:00 -
ABD üssüne saldırı girişimi

Iraklı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı girişimi uluslararası koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemiyle önlendi.

Hedef alınan Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nde uluslararası koalisyon danışmanları da bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin aralık ayında sona erdiği duyurulmuştu.

Koalisyon güçleri Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltarak ellerindeki teçhizatı Irak ordusuna teslim etmişti.

Dün de Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na gönderilen patlayıcı yüklü iki İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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