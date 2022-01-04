ABD üssüne saldırı girişimi
Dün ABD'nin Bağdat Havalimanı yakınlarındaki Victoria askeri üssüne saldırı gerçekleştirilmişti. Bugün de Ayn el-Esed Üssü'nde iki İHA'nın etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Iraklı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı girişimi uluslararası koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemiyle önlendi.
Hedef alınan Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nde uluslararası koalisyon danışmanları da bulunuyor.
Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin aralık ayında sona erdiği duyurulmuştu.
Koalisyon güçleri Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltarak ellerindeki teçhizatı Irak ordusuna teslim etmişti.
Dün de Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na gönderilen patlayıcı yüklü iki İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.