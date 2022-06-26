ABD üssüne dönen Dedeağaç’ta flaş gelişme!

ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da bir bölgeye yaptığı en büyük yığınağa sahne olan Batı Trakya’ya bağlı Dedeağaç şehrine yabancı ilgisinin arttığı belirtiliyor. Bulgaristan ve Romanya vatandaşları başta olmak üzere birçok yabancının Dedeağaç şehrindeki gayrimenkullere ilgisi arttı.