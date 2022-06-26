ABD üssüne dönen Dedeağaç’ta flaş gelişme!
ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da bir bölgeye yaptığı en büyük yığınağa sahne olan Batı Trakya’ya bağlı Dedeağaç şehrine yabancı ilgisinin arttığı belirtiliyor. Bulgaristan ve Romanya vatandaşları başta olmak üzere birçok yabancının Dedeağaç şehrindeki gayrimenkullere ilgisi arttı.
YENİ AKİT/ANKARA
Dedeağaç şehrinde gayrimenkul almak isteyen yabancı sayısının arttığı bildirildi. Gümülcine merkezli Gündem Gazetesi’nde yer alan habere göre, bölgeye en yüksek ilgiyi yüzde 10 oranı ile Bulgaristan vatandaşları gösteriyor. Bulgaristan vatandaşlarını yüzde 8’lik oranla Romanya, Almanya ve İspanya vatandaşları takip ediyor. Bölgede yatırım yapmak isteyen Yunan vatandaşlarının da son dönemde sayısının arttığı belirtiliyor. Dedeağaç bölgesinin yakın zamanda ABD vatandaşlarının da ilgisini çekmesi bekleniyor.
Konuya ilişkin haberlerde, Türkiye vatandaşlarının bölgeden gayrimenkul almasının kanunlar gereği mümkün olmadığına da yer verildi.