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Dünya ABD üssünden e-postalar sızdırıldı! "İnsani krizin ortasındayız"
Dünya

ABD üssünden e-postalar sızdırıldı! "İnsani krizin ortasındayız"

ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un ele geçirdiği e-postalar, Afganistan'dan tahliye edilerek Katar'daki ABD üssüne getirilen Afganların nasıl zor şartlar altında yaşadığına dair detayları ortaya serdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 17:47:00 -
ABD üssünden e-postalar sızdırıldı! "İnsani krizin ortasındayız"

ABD merkezli basın kuruluşu Axios, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Denetçi Özel Yetkilisi Colin Sullivan'ın 20 Ağustos Cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığına (Pentagon) gönderdiği e-postayı yayımladı.

"Doha'daki zor koşullar" başlıklı e-postada, Sullivan, Katar'ın başkenti Doha'nın güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'ndeki Afganların yaşadığı koşulları, "Burada hayati tehlike arz eden bir insani felaket var. Bu durumdan herkesin haberdar olmasını ve takip etmesini istedim." ifadeleriyle aktardı.

"Afganlar burada gerçek bir cehennemde yaşıyor"

Sullivan, Kabil ve Afganistan'daki durumu görmezden gelmediğini ancak Doha'daki koşulları aktarmanın kendi sorumluluğu olduğunun altını çizerek, "Bugün çok nemli bir gün. Afganlar burada gerçek bir cehennemde yaşıyor. Yerler, çöp, idrar, dışkı, kusmukla dolu." ifadeleriyle mevcut durumu aktardı.

Söz konusu e-postalarda Sullivan, ABD'nin Doha Büyükelçiliği çalışanlarının kendi aralarında geçen şu konuşmalara da yer verdi:

"- Bugün başka bir uçak daha geldi ancak hijyen problemine çözüm olacak bir kaynağımız yok.

Bu insanlar kabusu yaşıyor.

- Doha'ya inen her uçakla daha da büyüyen bir insani krizin ortasındayız."

- Hangar güncellemesi. Sıçan sorunu var."

Öte yandan söz konusu e-postalarla ilgili Axios'a konuşan bir Pentagon yetkilisi, sahadaki durumu düzeltmek için hızlı adımlar atıldığını kaydetti.

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