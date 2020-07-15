ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Türk çeliğine yönelik ilave vergi kararını anayasaya aykırı buldu

WASHINGTON (AA) - ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini iki katına çıkarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Mahkeme kararında, Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranının iki katına çıkarılma kararının usul bakımından eksik olduğu ve anayasanın "eşit koruma garantisini" ihlal ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, ABD Başkanı Trump'ın Ağustos 2018'de Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltme kararının anayasaya aykırı olduğu kararlaştırıldı.

- ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2018'de ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ithal çeliğe yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Söz konusu uygulamaya ilişkin Türkiye, ABD'ye gerekli istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Türkiye, söz konusu kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirterek, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etmişti.

Trump, 10 Ağustos 2018'de ise Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyum için gümrük vergilerini iki katına çıkardığını duyurmuş, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin 13 Ağustos 2018 itibarıyla Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisini iki katına çıkarmasının ardından Türkiye de bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uyguladığı ek mali yükümlülük oranlarını aynı oranda yükseltmişti.



Son olarak ABD, 21 Mayıs 2019'da Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e düşürmüştü.