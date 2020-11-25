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Aktüel ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Biden'a "İran'a taviz vermeme" uyarısı
Aktüel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Biden'a "İran'a taviz vermeme" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 20:11:40 -
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Biden'a "İran'a taviz vermeme" uyarısı

WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a, İran'a taviz vermenin Orta Doğu'daki barış sürecini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

O'Brien, bir radyoya verdiği mülakatta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın İsrail ile imzaladığı barış anlaşmalarının İran'a karşı ortak güvensizliğin bir sonucu olduğunu belirtti.

ABD'nin 46'ncı başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin İran politikasına da değinen Robert O'Brien, "İran'a karşı taviz politikasına dönmek, tomurcuklanan barış süreci için bir utanç olacak ve süreç tehlikeye girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

O'Brien, diğer Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini görmek istediklerinin altını çizerek, "Suudi Arabistan'ın da er ya da geç İsrail ile barış anlaşması imzalamasını umuyorum." dedi.

- O'Brien, Biden'ın dış politika ekibiyle buluşacak

Biden yönetimine geçiş sürecinin de "oldukça profesyonel" bir şekilde sürdüğünü belirten Robert O'Brien, "Yakın zamanda Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Adayı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Adayı Jake Sullivan ile bir araya geleceğiz. Her ikisi de işinde profesyonel kişiler." yorumunu yaptı.

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