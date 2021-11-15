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Dünya ABD Ukrayna'ya ulaştırdığı cephane miktarını açıkladı
Dünya

ABD Ukrayna'ya ulaştırdığı cephane miktarını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dış teknik destek paketinin dördüncü partisinin Ukrayna'ya ulaştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 04:08:00 -
ABD Ukrayna'ya ulaştırdığı cephane miktarını açıkladı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 80 bin kilo cephanenin Ukrayna'ya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, ulaşan yardımın 60 milyon dolarlık ek yardımın dördüncü kısmı olduğu belirtildi, ABD'nin Ukrayna'ya 2014'ten bu yana 2,5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptığına dikkat çekildi.

ABD, bu sene Ukrayna'ya 250 milyon ve buna ek 60 milyon dolar uluslararası güvenlik yardımı yapmayı kabul etmişti.

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