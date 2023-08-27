ABD: Ukraynalı pilotlar F-16 savaş uçakları ile eğitime başlıyor! Bu çıkış ortalığı ayağa kaldıracak

Pentagon 24 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukraynalı pilotları ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını uçurmaları için Ekim ayında bir Hava Ulusal Muhafız üssünde eğitmeye başlayacağını duyurdu.

Eğitim, işgalci Rus güçlerine karşı savunması için gelişmiş savaş uçaklarını Ukrayna'ya ulaştırmaya yönelik ABD ve Avrupa çabalarının bir parçası.

Duyuru, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştüğü ve Rus birliklerine karşı verilen mücadeleye desteğini yinelediği sırada geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ikilinin F-16 eğitimini ele aldığı ve Biden'ın Zelenski'ye eğitim tamamlandıktan sonra diğer ülkelerin F-16'larını Ukrayna'ya transfer etmeleri için hızlandırılmış onay konusunda güvence verdiği belirtildi.

Zelenski, eskiden Twitter olarak bilinen X platformunda yaptığı paylaşımda Biden'a, Kongre'ye ve tüm Amerikalılara teşekkür etti.

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EĞİTİMLER ARIZONA'DAKİ HAVA ÜSSÜNDE GERÇEKLEŞECEK

Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder Ukraynalı pilotların eğitiminin Arizona, Tucson'daki Morris Hava Ulusal Muhafız üssünde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ryder, pilotların ilk olarak San Antonio, Teksas'taki Lackland Hava Kuvvetleri Üssü'nde İngilizce eğitimi alacaklarını ve akıcılıklarını önümüzdeki aydan itibaren uçağı kullanabilecek seviyeye getireceklerini söyledi.

AVRUPA ÜLKELERİ UÇAK TEDARİĞİNİ SAĞLAYACAK

Ukrayna uzun zamandır şehirlerini ve kuvvetlerini Rus topçusu ve havacılığından korumaya yardımcı olması için Amerikan savaş uçakları talep ediyordu. Danimarka, Hollanda ve Norveç geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya uçak tedarik edeceklerini açıkladılar.

Ryder, ABD'nin Ukraynalı pilotların yetiştirilmesinde darboğaz yaşanmaması için eğitimde Avrupalı müttefiklerine katılmaya karar verdiğini söyledi.

ABD'nin vereceği eğitimin "birkaç" Ukraynalı savaş pilotunu ve jetler için onlarca bakım elemanını barındıracağını söyledi.

EĞİTİM YAKLAŞIK 5 AY SÜRECEK

Ryder, deneyimli pilotlar için eğitimin yaklaşık beş ay sürebileceğini söyledi.

Gelişmiş uçakları uçurmanın yanı sıra, pilotların bir F-16 kokpitinin yerçekimi kuvvetine dayanmalarına yardımcı olmak için yerde santrifüj eğitiminin yanı sıra formasyon uçuşu, silah kullanma, hava muharebesi ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeyi de içeriyor.