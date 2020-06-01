ABD uçaklarına yakıt ikmali yapılmıştı! Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş çarpıcı detayı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Mayıs'ta Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına, tanker uçakları ile havada yakıt ikmali yapıldığını bildirdi. Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Karadeniz'de yaşanan bu gelişmeye ilişkin kritik bir detay paylaştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) lideri Mesrur Barzani dün Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Suriye Özel Operasyonlar Komutanı General Eric Hill ve beraberindeki heyet ile Erbil’de bir araya geldi.

General Eric Hill ise, “Kürdistan Bölgesi” ifadesini kullanarak, bölgenin terörle mücadele konusunda ABD’nin bölgedeki önemli ortaklarından biri olduğunu belirterek, “Terörle mücadele sona ermedi, bu kapsamda Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi ve devam etmesi gerekiyor” dedi.

Amerikalı general Hill’in “Kürdistan” sözü kişisel bir tarif ya da gaf değil. Amerikan devleti ve Pentagon’un resmi politikası. Kanıtlarından biri de Amerikan ordu kuvvetlerinin resmi birimlerinde mevcut. Buna şahit olanlardan biri de emekli General Beyazıt Karataş. 2 Aralık 2004’te ABD Hava Ulaştırma Komutanlığı’nda kendi çektiği fotoğrafı paylaşan Karataş, anıtta iki yerde yazılan “Kürdistan” ifadelerine dikkat çekti.

Karataş fotoğrafla birlikte şu ifadeleri kullandı:

“30 Mayıs 2020, ABD’li bir general Irak’ın kuzeyine ziyaretini Kürdistan Bölgesi olarak isimlendirmiş. PKK,KCK,PYD,YPG,FETÖ’ye destek veren ABD’li yetkilinin açıklamasına şaşırdık mı? Hayır 02 Aralık 2004, ABD Hava Ulaştırma Komutanlığı’nda fotoğrafı çekilen anıttaki görevlerde ne yazıyor?”

"ABD'nin kirli planlarını..."

NATO/Müttefikler arasında işbirliği kapsamında da olsa ABD'nin kirli planlarını dikkate alarak, yakıt ikmali desteği bile yapılsa, Suriye'de ortak devriye yapacak kadar işbirliği içerisindeki Rusya ile özellikle Karadeniz' konusunda ABD yüzünden karşı karşıya gelmeyelim.