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Dünya

ABD uçak gemisinde patlama! Yaralı askerler var

ABD'nin hafif uçak gemilerinden biri olan USS Bonhomme Richard'da patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 22:32:00 -
ABD uçak gemisinde patlama! Yaralı askerler var

Konuyla ilgili olarak ABD donanmasından yapılan açıklamada, USS Bonhomme Richard'da San Diego'daki ABD Deniz Üssü'nde bulunduğu sırada patlama sonrası yangın çıktığı belirtildi.

San Diego İtfaiyesi tarafından verilen bilgiye göre, birkaç denizcinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ortaya çıktı.

Dananma sözcüsü geminin bakım için limanda olduğunu ve o sırada personelin büyük bir kısmının gemide olmaması nedeniyle felaket yaşanmadığını kaydetti.

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