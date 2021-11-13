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Dünya ABD uçağı vuruldu! Büyük kriz patlak verebilir
Dünya

ABD uçağı vuruldu! Büyük kriz patlak verebilir

Yemen'deki İran destekli Husiler, bölgede uçuş yapan ABD casus uçağını vurarak düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 13:05:00 -
ABD uçağı vuruldu! Büyük kriz patlak verebilir

Yemen'deki İran destekli Husilerin Marib ilinde ABD yapımı bir casus uçağı düşürdüklerini ileri sürdüğü aktarıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yapımı Scan Eagle tipi bir casus uçağı düşürdüklerini duyurdu.

Uçağın Marib'te "düşmanca faaliyetler" yürüttüğü sırada düşürüldüğünü aktaran Seri, Husilerin hava savunma güçleri tarafından vurulduğunu belirtti.

Seri, casus uçağın Marib iline bağlı Cuba bölgesinde düşürüldüğünü ve bu yıl içerisinde aynı türden düşürdükleri altıncı uçak olduğunu aktardı.

Konuyla ilgili koalisyon güçlerinden ve Yemen hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler son olarak 9 Kasım'da yine Marib ilinde ABD yapımı Scan Eagle tipi bir casus uçağını düşürdüklerini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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