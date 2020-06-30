ABD, Türkiye'ye S-400'leri satın alma teklifinde bulunmuştu... Rusya'dan ortalığı karıştıracak açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, ABD'nin 2021 yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, S-400'ler ile ilgili bir ekleme yapmıştı. Senato'nun 25 Haziran kayıtlarında, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından yapılan düzenleme ile ABD Ordusu'na, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve Rusya'dan tedarik edilen S-400 sistemini satın alma yetkisi verilmişti.

"ABD'nin teklifi ilkesizce"

ABD'nin bu hamlesi ile ilgili gazetecilere konuşan Slutskiy, "Cumhuriyetçi Parti'den Senatör John Thune'un Ankara ile Washington arasındaki gerginliği çözmek bahanesiyle Türkiye'den S-400'lerin satın alınması teklifi ilkesizce ve alayvari. Ancak sanıyorum ki böyle bir şey mümkün olmayacaktır ve bu teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye de alınmayacaktır" dedi.

"Ankara S-400'den vazgeçmeyecektir"

Türkiye'nin S-400 satın almasındaki amacın kendi ulusal güvenliği ve egemenliğini sağlamak için hava sahasını denetlemek olduğunu belirten Slutskiy'e göre, Ankara yalandan faydalar uğruna bu amaçlarından vazgeçmeyecektir.

ABD'nin yaptırımlarının dahi Türkiye'yi S-400 anlaşmasından vazgeçirmediğine dikkat çeken Slutskiy, "Ayrıca Türkiye'nin, böyle bir yeniden satışın varsayımsal olarak konuşulmasının bile Rusya ile ilişkilerini zorlaştırabileceğinin, stratejik partnerlik çerçevesinde sağlanan güveni baltalayabileceğinin farkında olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.