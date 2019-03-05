“ABD, Türkiye’ye jet satmamalı”

Münübe Yılmaz

Bugün açıklama yapan, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, ABD’nin, Türkiye’ye F-35 satışını yapmaması gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin, Rusya’dan alacağı S-400’den vazgeçmediği müddetçe, ABD’den Lockheed Martin F-35 jetlerini alamayacağını vurgulayan Scaparotti “Benim en uygun askeri tavsiyem, Rusya ile beraber çalışan bir müttefiğe, herhangi bir füze satımı yapamayacağımız üzerinedir” dedi. Amerikalı komutan, Rusya ile çalışan bir müttefiğin, NATO’nun hava savunma programına bağlı kalamayacağını belirterek, ABD’nin tüm uyarılarına rağmen, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımında ısrarcı olması durumunda, Amerika’nın 3.5 milyar dolarlık Ço Patriot paketi anlaşmasından vazgeçeceğini dile getirdi.