ABD Türkiye'ye F-16 uçaklarını verecek mi? Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinde göreceli olarak daha olumlu bir havanın olduğunu belirterek ABD Başkanı Joe Biden'ın teklifiyle başlatılan stratejik mekanizmanın ilk iki toplantısının başarılı geçtiğini anlattı.

Sorunların çözülmesi ve ilişkilerin farklı alanlarda daha da geliştirilmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Şimdi yeni F-16'ların alınması, mevcutların modernize edilmesi konusunda askerler arasındaki görüşmeler son derece başarılı. Diğer taraftan Biden'ın da söylediği gibi Kongreden onayın geçmesi gerekiyor. Yönetim de bunu destekliyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kongre üyeleriyle Türkiye'nin görüşmelerinde de yer yer olumlu havanın olduğuna dikkati çekerek "Buradan görüyoruz ki F-16'ların verilmesi ve mevcutlarının modernizasyonu için kitlerin sağlanmasına, ABD içinde şöyle bakılıyor; bu, NATO için de çok önemli, kendileri için de önemli. Ve şu anda olumsuz bir tablo görmüyoruz." diye konuştu.

Rum lobisi başta olmak üzere farklı lobilerin ABD'yi olumsuz etkilemeye çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, "Miçotakis gitti, Kongrede konuşmasında da Türkiye'nin aleyhine, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde kendisini küçük düşürecek şekilde 'vermeyin' diye yalvardı. Bu tür çabalar var ama biz bir sorun olmayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası harekatına ve bunun ABD ilişkilere yansımasına ilişkin bir soru üzerine bu konunun her görüşmede gündeme geldiğini aktardı.

Türkiye'nin, ABD ve Rusya ile daha önce Suriye'nin teröristlerden temizlenmesine yönelik ayrı ayrı yürüttüğü müzakereleri ve vardığı mutabakatları hatırlatan Çavuşoğlu, her iki ülkenin de sözünde durmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Sonuçta bu taahhütlerini tutmuyorlarsa o zaman biz gereğini yaparız, kendimiz yaparız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle ABD'nin YPG/PYD'ye verdiği silah ve diğer destek konusunda Türkiye'nin rahatsızlığını çok açık şekilde dile getirdiğini belirten Çavuşoğlu, "İlişkiler hiçbir ülkeyle mükemmel olmaz. İnişler çıkışlar olabilir ama şu anda sorunları çözme konusunda bir samimi gayret var. Mekanizma hazır, işliyor ama somut adımları da görmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, terörle mücadele söz konusu olduğu zaman kimin ne dediğinin önemli olmadığını belirterek "Özellikle Rusya ve ABD'nin Türkiye'ye bir şey söyleme hakkı yok. Önce sözlerini tutsunlar, buralardan teröristleri temizlesinler." diye konuştu.