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Gündem Pentagon'dan skandal TSK çıkışı! Ne işi var ulan ABD askerinin orada!
Gündem

Pentagon'dan skandal TSK çıkışı! Ne işi var ulan ABD askerinin orada!

Pentagon, Türkiye’nin Suriye’de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu" ifade etti. Pentagon'un çıkışı, "Suriye'de teröristlerin konuşlu olduğu noktalarda senin askerinin ne işi var?" sorusunu akıllara getirdi!..

Yeniakit Publisher
2022-11-24 06:59:00 - 2022-11-24 08:01:13
Pentagon'dan skandal TSK çıkışı! Ne işi var ulan ABD askerinin orada!

Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK/YPG'yi vurdukça ses teröristlerin baş hamisi ABD'den geliyor.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını "yerel ortak" olarak tanımladı.

Ryder, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ’ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor.

Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye’de DEAŞ’ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti." ifadesine yer verdi.

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Yorumlar

Vatan Sever

Abede nin yerel ortak dediği bize göre yerel işbirlikçi masaların hepsine yetecek sarı torbamiz mevcut durmak yok yola devam inşâallah
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