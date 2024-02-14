ABD Türkiye'den satın almak için duyuru yayınladı! Türk şirketinden satın alacak: paylaşım geldi

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmini 31,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiren ABD, bunun 15,9 milyar dolarını ihracat, 15,4 dolarını ise ithalatla oluşturuyor. 3,37 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle zirvede yer alan ABD’nin Türkiye ile ekonomik ilişkileri ise ivme kazanmaya devam ediyor.

Öte yandan Gıda sektöründe faaliyet gösteren ABD’li ithalatçı bir firma, Türkiye’den incir reçeli ithal edeceğini duyurdu!